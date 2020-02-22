Коронавирус: из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов

В связи со вспышкой инфекции коронавируса власти Италии распорядились закрыть все общественные места и отменить массовые мероприятия в 10 городах двух регионов страны. Об этом пишет AFP News Agency.

Сообщается, что десять пациентов и пять врачей заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 в провинции Ломбардия. Еще два случая зафиксировали в регионе Венето.

Жителей обоих регионов, а это около 50 тысяч человек, попросили оставаться дома. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

В некоторых местах установлены электронные табло, на которых написано: "Коронавирус: населению предлагается оставаться в помещении в качестве меры предосторожности".

Первым изолированным городом стал Кодоньо с населением примерно 15 тысяч человек. Там коронавирус обнаружили у трех человек, один из которых, 38-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что ранее в этом месяце он обедал с человеком, который посетил Китай в январе. Позже у него появились симптомы гриппа, но до недавнего времени он дал отрицательный результат на вирус, сообщают итальянские СМИ.

Его друг по футболу, сын владельца бара в Кодоньо, также дал положительный результат, вместе с тремя постоянными посетителями в баре.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперансу, житель региона Венето 78-летний мужчина стал первой жертвой коронавируса на территории страны. Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой.

В связи со вспышкой заболевания в названных регионах введен режим обязательного карантина для 250 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все под контролем".

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.

В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.