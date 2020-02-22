Из-за коронавируса Samsung приостановил производство смартфонов на заводе в Южной Корее
Компания Samsung Electronics Co. приостановила работу на заводе в городе Гуми, Южная Корея, после того, как у одного из работников подтвердился диагноз заражения коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет издание, приостановка продлится до утра понедельника, чтобы предотвратить распространение вируса.
На заводе в Гуми Samsung производит смартфоны. Там находятся две производственные линии.
Около половины своего производства смартфонов компания уже переместила во Вьетнам, но некоторые модели по прежнему выпускаются в южнокорейском городе.
Остановка производства на заводе в Гуми может негативно повлиять на производство высококлассных моделей Samsung, в том числе складной Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 21 февраля, число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек, из них в Китае – 75 245. Число погибших – 2247, выздоровели 18 515 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.
- В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- В китайской провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом.