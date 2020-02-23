Трамп хочет запретить Болтону публиковать мемуары до президентских выборов

Президент Дональд Трамп намерен не допустить публикацию мемуаров своего экс-советника по Нацбезопасности Джона Болтона до ноябрьских выборов. Об этом сообщает The Washington Post

со ссылкой на два источника.

По их словам, Трамп сообщил своим адвокатам, что Болтону не должны позволить публиковать детали их совместных обсуждений, которые касаются проблем национальной безопасности.

По данным издания, в начале февраля во время неформальной беседы с представителями американской прессы Трамп назвал Болтона "предателем" и заявил, что в книге имеет много засекреченной информации.

"Мы намерены постараться и заблокировать публикацию книги. Когда я покину офис, он сможет сделать это. Я дал ему работу, а затем он ополчился на меня", - передает слова Трампа собеседник издания.

В прошлом месяце Совет национальной безопасности уже предупредил Болтона, что его проект "содержит значительные объемы секретной информации", некоторые из которых совершенно секретны, но обязался помочь ему пересмотреть рукопись, чтобы она побыстрее могла увидеть свет.

В частности, представитель Совета по нацбезопасности США Эллен Найт написала адвокату Болтона, что "мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена".

Напомним, Болтон работал советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Сейчас он готовит мемуары под названием "Комната, в которой это случилось" о своей работе с главой Белого дома. Касается в ней он и Украины.

В частности, как сообщает The New York Times, в ней Болтон подтверждает, что Трамп лично приостановил выделение военной помощи Киеву, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования в отношении Джо Байдена.

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля Сенат Конгресса США большинством голосов оправдал президента Дональда Трампа в деле по импичменту.