Из-за коронавируса пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии

Прибывшие из Рима на остров Маврикий пассажиры рейса авиакомпании Alitalia не смогли выйти из самолета, так как местные власти запретили им покидать воздушное судно в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Власти Маврикия сначала заявили, что разрешат въезд в страну только тем, кто согласится пройти карантин в больницах страны.

Позже, среди пассажиров был проведен первичный медицинский осмотр, по итогам которого было решено оставить на борту только 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.

Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

Также стало известно о четвертой жертве вируса в Италии. Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо.