Из-за коронавируса пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии
Прибывшие из Рима на остров Маврикий пассажиры рейса авиакомпании Alitalia не смогли выйти из самолета, так как местные власти запретили им покидать воздушное судно в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Власти Маврикия сначала заявили, что разрешат въезд в страну только тем, кто согласится пройти карантин в больницах страны.
Позже, среди пассажиров был проведен первичный медицинский осмотр, по итогам которого было решено оставить на борту только 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.
Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.
- Также стало известно о четвертой жертве вируса в Италии. Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо.
- Гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.