Два промиле алкоголя в крови. Пьяный украинец протаранил восемь машин в Катовице

Мир
Пострадавших в результате аварии нет

В польском городе Катовице пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает RMF24.

У мужчины в крови было более двух промиле алкоголя в крови.

Инцидент произошел в центре города. Мужчина на большой скорости врезался в ряд припаркованных машин. 

Пострадавших в результате аварии нет.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, штраф и лишение водительских прав. Кроме того, украинцу нужно будет оплатить ремонт всех разбитых автомобилей.

Как ранее сообщал Фокус: