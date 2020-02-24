Два промиле алкоголя в крови. Пьяный украинец протаранил восемь машин в Катовице

В польском городе Катовице пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает RMF24.

У мужчины в крови было более двух промиле алкоголя в крови.

Инцидент произошел в центре города. Мужчина на большой скорости врезался в ряд припаркованных машин.

Пострадавших в результате аварии нет.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, штраф и лишение водительских прав. Кроме того, украинцу нужно будет оплатить ремонт всех разбитых автомобилей.

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