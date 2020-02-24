Два промиле алкоголя в крови. Пьяный украинец протаранил восемь машин в Катовице
2020-02-24 15:33:54
Пострадавших в результате аварии нет
В польском городе Катовице пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей.
Об этом сообщает RMF24.
У мужчины в крови было более двух промиле алкоголя в крови.
Инцидент произошел в центре города. Мужчина на большой скорости врезался в ряд припаркованных машин.
Пострадавших в результате аварии нет.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, штраф и лишение водительских прав. Кроме того, украинцу нужно будет оплатить ремонт всех разбитых автомобилей.
Как ранее сообщал Фокус:
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