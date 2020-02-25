Умер член ГКЧП и последний маршал СССР Дмитрий Язов
В Москве на 96 году жизни скончался последний маршал и министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", – говорится в сообщении.
Язов известен тем, что был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза (1990), последним министром обороны СССР (1987-1991), а также активным участником путча ГКЧП в августе 1991 года.
Будущий маршал родился в 1924 году в Омской области. В 1941 году, в 17 лет он вступил в ряды Красной армии и прошел обучение в Московском Краснознаменном пехотном училище. С 1942 находился на фронте. К концу войны стал командиром взвода. Был дважды ранен, участвовал в боях под Ленинградом и наступлении в Прибалтике.
В 1956 году, он окончил Военную академию имени Фрунзе.
В 1962 году, в период Карибского кризиса, командовал полком, который находился на Кубе для участия в отражении потенциального вторжения армии США.
В 1967 году Язов окончил Военную академию Генерального штаба, служил в Забайкалье.
В 1979 году стал командующим войсками Центральной группы войск на территории Чехословакии, а с 1980 по 1984 год, в период начала войны в Афганистане, был командующим войсками Среднеазиатского военного округа. В 1984 году возглавил Дальневосточный военный округ.
В 1987 году он стал министром обороны Советского Союза в звании генерала армии. В 1990 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. После участия в путче ГКЧП в августе 1991 года, его отправили в отставку и арестовали. Из-под стражи он вышел только в 1993 году, а в 1994 году его амнистировала Госдума РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце марта 2019 года Вильнюсским окружныс судом Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении литовских судей, которые вынесли приговор маршалу Дмитрию Язову и другим гражданам России по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.