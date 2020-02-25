Дубинки и слезоточивый газ: греки протестуют против строительства лагерей для мигрантов
На греческом острове Лесбос рано утром во вторник начались столкновения между полицией и жителями, протестующими против строительства нового центра содержания мигрантов, сообщило Reuters.
Около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, вмешалась полиция, которая применила слезоточивый газ. После этого произошли столкновения на улицах, где люди пытались перекрыть доступ к строительной площадке.
Место содержания на Лесбосе будет закрытым лагерем, доступ в который будет жестко контролироваться. Он заменит нынешний лагерь с открытым доступом, рассчитанный на 3 тысячи человек. Но в нем сейчас находятся не менее 18 тыс. мигрантов.
Греческие власти планируют построить подобные закрытые центры на островах Лесбос, Хиос (там тоже уже начались протесты), Самос, Кос и Лерос. Все они расположены вблизи побережья Турции, откуда искатели убежища пытаются попасть в Европу.
Нынешнее консервативное правительство Греции заняло более жесткую позицию по отношению к миграции по сравнению с предыдущим левым правительством. Оно объявило тендер на строительство плавающего заграждения для сдерживания мигрантов, прибывающих по морю, и ввело более быстрые процедуры обработки, которые должны ускорить депортацию.
Местные жители обеспокоены тем, что строительство закрытых центров приведен к тому, что мигранты задержатся на островах навсегда. Власти же говорят, что закрытые центры обеспечат большую общественную безопасность и ограничат потенциальные риски для здоровья. Эта обеспокоенность особенно актуальна из-за распространения коронавируса, заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
"Очевидно, что с такими вопросами, как коронавирус, можно быстро и эффективно бороться в закрытом учреждении, а не в анархическом, открытом учреждении, которое является бомбой замедленного действия", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты из чужих культур навсегда изменили Европу в худшую сторону. Он назвал это позором и сказал, что, если бездействовать дальше, то Европа потеряет свою культуру.
- Трамп заявил, что нелегальных иммигрантов могут отправлять в американские города и штаты, которые выступают против депортации.
- В новом составе Еврокомиссии (ЕК) появится чиновник, ответственный за "защиту европейского образа жизни".