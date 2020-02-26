В США попугай предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели

Инцидент произошел в американском штате Теннесси. Жители дома, пожилая пара и их внучка, проснулись ночью от пронзительного крика их попугая по кличке Луи. Птица кричала: "Огонь! Огонь!". Об этом сообщает Fox News.

"Когда мы проснулись, весь дом был охвачен пламенем. Луи - наш герой! Если бы не он, мы бы погибли", - рассказала 63-летняя Барбара. Женщина рассказала, что Луи никогда ранее не использовал слово "огонь".

Ее супруг, 61-летний Ларри вывел жену и шестилетнюю внучку на улицу и вернулся за попугаем и щенком, но весь дом уже пылал и мужчина не смог добраться до животных. Он получил серьезные ожоги лица и легких и сам с трудом выбрался на улицу. Луи, спасший хозяев, и собака – погибли. Их хозяин несколько дней провел в коме. А их дом сгорел дотла.

Фото: SWINS

Жители города помогли погорельцам с квартирой и одеждой, а также им подарили нового попугая, которого Ларри и Барбара назвали Луи-младший, в память о погибшем питомце.

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