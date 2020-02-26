Трамп на год продлил "крымские" санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Пресс-служба Трампа перечислила все президентские указы, которыми против РФ вводились и продлевались санкции.

Под конец в США заявили, что действия россиян все еще представляют "непривычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов".

В личном обращении к Конгрессу президент США также заявил, что действия и проводимая некоторыми россиянами политика "подрывают демократические процессы в Украине и угрожает ее безопасности и суверенности".

В этой связи Трамп еще на год продил санкции против РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраял французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работать в аннексированном Крыму из-за санкций Евросоюза.