Трамп на год продлил "крымские" санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Пресс-служба Трампа перечислила все президентские указы, которыми против РФ вводились и продлевались санкции.
Под конец в США заявили, что действия россиян все еще представляют "непривычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов".
В личном обращении к Конгрессу президент США также заявил, что действия и проводимая некоторыми россиянами политика "подрывают демократические процессы в Украине и угрожает ее безопасности и суверенности".
В этой связи Трамп еще на год продил санкции против РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 февраял французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работать в аннексированном Крыму из-за санкций Евросоюза.
- В РФ заявили, что уход компании с полуострова не окажет влияния на жителей Крыма, так как "большинство не знало о его существовании".