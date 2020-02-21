Санкции ЕС в Крыму: BlaBlaCar уходит с полуострова

Сервис поиска попутчиков перестал работать в Крыму

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar отныне прекращает работу в аннексированном Крыму из-за санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами со стороны ЕС

В РФ говорят, что уход компании с полуострова не окажет влияния на жителей Крыма, так как "большинство не знало о его существовании", пишет РБК.

Однако, по словам главы Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на аннексированном полуострове пользовалось большое количество человек.

Теперь при попытке найти попутчика для поездок в города Крыма или с территории полуострова сайт компании выдает сообщение: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря 2019 года Европейский совет в Брюсселе одобрил продление экономических санкций против России.

В январе 2020 года США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.