Более тысячи долларов каждому. Жителям Гонконга раздадут деньги, чтобы облегчить финансовое бремя

Жителям Гонконга раздадут по 1280 долларов, чтобы увеличить расходы и облегчить финансовое бремя. Об этом сообщает ВВС.

Так, в годовой бюджет была заложена выплата 10 тыс. гонконгских долларов (1280 долларов США) примерно 7 миллионам человек, возраст которых превышает 18 лет. Экономика Гонконга пострадала от месяцев протестов, а в последнее время и от воздействия коронавируса.

На данный момент в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

"В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. После тщательного анализа я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансовой ситуации у людей, с другой", – заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чан.

Выплаты являются частью пакета помощи в размере 120 млрд гонконгских долларов, чтобы ослабить воздействие протестов и вспышки вируса на экономику. Власти также снизят государственную арендную плату за жилье и введут скидки на некоторые налоги.

Согласно прогнозам, к 2021 году дефицит бюджета вырастет почти до 18 млрд долларов, что является рекордом для Гонконга.

Кроме этого, Гонконг объявил о создании фонда помощи для секторов, которые наиболее пострадали от вспышки коронавируса, в том числе рестораны и туристическая сфера.

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