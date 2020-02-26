Более тысячи долларов каждому. Жителям Гонконга раздадут деньги, чтобы облегчить финансовое бремя
2020-02-26 12:29:00
Экономика региона пострадала от продолжительных протестов и вспышки вируса
Жителям Гонконга раздадут по 1280 долларов, чтобы увеличить расходы и облегчить финансовое бремя. Об этом сообщает ВВС.
Так, в годовой бюджет была заложена выплата 10 тыс. гонконгских долларов (1280 долларов США) примерно 7 миллионам человек, возраст которых превышает 18 лет. Экономика Гонконга пострадала от месяцев протестов, а в последнее время и от воздействия коронавируса.
На данный момент в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.
"В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. После тщательного анализа я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансовой ситуации у людей, с другой", – заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чан.
Выплаты являются частью пакета помощи в размере 120 млрд гонконгских долларов, чтобы ослабить воздействие протестов и вспышки вируса на экономику. Власти также снизят государственную арендную плату за жилье и введут скидки на некоторые налоги.
Согласно прогнозам, к 2021 году дефицит бюджета вырастет почти до 18 млрд долларов, что является рекордом для Гонконга.
Кроме этого, Гонконг объявил о создании фонда помощи для секторов, которые наиболее пострадали от вспышки коронавируса, в том числе рестораны и туристическая сфера.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.