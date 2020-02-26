Дочь экс-президента Узбекистана предложила властям сделку: $686 млн в обмен на свободу

Старшая дочь первого президента Узбекистана 47-летняя Гульнара Каримова обратилась с открытым письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиееву. В нем она сообщила, что готова отказаться от претензий на $686 млн, замороженные в Швейцарии, в обмен на прекращение уголовного преследования. Письмо опубликовала в Instagram дочь Каримовой Иман.

"Ради сохранения семьи и здоровья я готова отказаться от любых претензий на денежные средства, единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии, с принятием упрощенной процедуры закрытия дела, то есть без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн", – написала Каримова. Она также сообщила, что уже отозвала протесты на сумму $131 млн, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан. Средства направят на гуманитарные проекты.

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По словам Каримовой, изъятые активы на сумму $1,2 млрд, которые принадлежат ей и ее детям, не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба в рамках уголовных дел. "Верховный суд просто игнорирует любые обращения, более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня, и я их никогда не подписывала с ознакомлением", – сказано в письме.

В июле 2017 года узбекские власти впервые официально сообщили о возбужденном в 2013 году уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 году ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, об этом также сообщили только в 2017 году. Тогда же стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался почти в $2 млрд. В августе 2019 года прокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству. Сейчас она находится в колонии общего режима.

В своем письме Каримова указала, что если вести отсчет срока с момента ее задержания в 2014 году, то она уже должна была выйти на свободу, но этого не произошло.

Ислам Каримов умер в 2016 году на 79-м году жизни. Он возглавлял страну с 1991 года, а до этого был первым секретарем ЦК компартии Узбекистана.

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