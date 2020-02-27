Коронавирусы выживают при -20 градусах, но термообработка продуктов их убивает, – МОЗ

Мир
Осторожными нужно быть и с животными, поскольку считается, что переносчиками SARS-CoV-2 уже могут быть домашние любимцы

"Природными резервуарами" для коронавируса могут быть не только летучие мыши, а и домашние животные.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Есть разные виды коронавирусов. Тот коронавирус, с которым сейчас борется весь мир, называется SARS-CoV-2. Он вызывает потенциально тяжелую острую респираторную инфекцию COVID-19.

Считается, что SARS-CoV-2 преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

"Этими промежуточными животными могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, идентифицировать которых еще не удалось", – пишут в МОЗ.

Изучение других коронавирусов (SARS-CoV и MERS-CoV) также показало, что они могут на протяжении двух лет выживать при температуре в -20 градусов по Цельсию.

Кроме того, в зависимости от комбинации температуры, влажности и света, они могут жить на различных поверхностях в течение нескольких дней.

Тем не менее, избежать заболевание вирусом можно при соблюдении гигиены питания и правильной термообработке продуктов.

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