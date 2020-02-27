В Китае предлагают по $143 каждому, кто добровольно пройдет проверку на коронавирус

Мир
Тем, у кого найдут инфекцию, выплатят по $1430

В ходе борьбы с коронавирусом власти китайского города Цяньцзян предлагают жителям проверить свое здоровье за денежное вознаграждение. Так,  каждому, кто обратится к врачу, предлагают по 1 тыс. юаней ($143), а тем, у кого найдут инфекцию  – по 10 тыс. ($1430).  Также, по 500 юаней ($71,5) собираются платить тем, кто сообщит властям о заболевшем.

Об этом сообщает Хinhuanet.

Подобные действия предприняли власти и других китайских городов. Мэрия Шицзячжуана пообещала выплачивать по 2 тыс. юаней ($285) тому, кто первым сообщит о приезде в город граждан, посетивших Ухань (город, где началась эпидемия).

 В Наньчане за такую же информацию обещают по 500 юаней. В городе Дэян обещают награду в размере до 1 тыс. юаней за информацию о тех, кто скрывает поездки за пределы провинции Сычуань, а также торгует дикими животными, проводит массовые мероприятия и т.д.

Чтобы получить выплату, необходимо явиться на проверку добровольно до 2 марта.
Те же, у которых коронавирус уже был обнаружен, на получение награды рассчитывать не смогут.

Как ранее сообщал Фокус: