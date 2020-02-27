В Китае предлагают по $143 каждому, кто добровольно пройдет проверку на коронавирус

Тем, у кого найдут инфекцию, выплатят по $1430

В ходе борьбы с коронавирусом власти китайского города Цяньцзян предлагают жителям проверить свое здоровье за денежное вознаграждение. Так, каждому, кто обратится к врачу, предлагают по 1 тыс. юаней ($143), а тем, у кого найдут инфекцию – по 10 тыс. ($1430). Также, по 500 юаней ($71,5) собираются платить тем, кто сообщит властям о заболевшем.

Об этом сообщает Хinhuanet.

Подобные действия предприняли власти и других китайских городов. Мэрия Шицзячжуана пообещала выплачивать по 2 тыс. юаней ($285) тому, кто первым сообщит о приезде в город граждан, посетивших Ухань (город, где началась эпидемия).

В Наньчане за такую же информацию обещают по 500 юаней. В городе Дэян обещают награду в размере до 1 тыс. юаней за информацию о тех, кто скрывает поездки за пределы провинции Сычуань, а также торгует дикими животными, проводит массовые мероприятия и т.д.

Чтобы получить выплату, необходимо явиться на проверку добровольно до 2 марта.

Те же, у которых коронавирус уже был обнаружен, на получение награды рассчитывать не смогут.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки в Китае от коронавируса умерли 32 человека. Вместе с новыми летальными исходами по миру от заболевания умерли 2837 человек.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.