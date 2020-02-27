ЕС может ввести киберсанкции против России и Китая, – Bloomberg

В Евросоюзе планируют обсудить новые санкции в отношении России и Китая в связи с хакерскими атаками. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов. Обсуждение новых ограничительных мер может начаться уже на этой неделе и занять около двух месяцев.

Источники не стали называть, в отношении каких компаний и лиц будут введены санкции, а также за что именно. Санкции, по их словам, направлены на "сдерживание и реагирование на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС".

Если санкции будут приняты, то они станут первым применением нового санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак. В его рамках могут быть введены запреты на поездки в ЕС и заморожены активы. Эти меры также позволят успокоить власти США, которые раздражены отказом Евросоюза запретить китайской Huawei Technologies участвовать в строительстве телекоммуникационных сетей пятого поколения, несмотря на обвинения этой компании в шпионаже, предъявленные в США.

Решение о введении санкций должно быть единогласно принято всеми 27 членами ЕС.

Многие члены Евросоюза опасаются ставить под угрозу отношения с Китаем, вторым по величине торговым партнером блока и крупным иностранным инвестором в некоторых странах ЕС. Ряд стран стремятся и к постепенной нормализации отношений с Россией.

Разработку механизма санкций за кибератаки главы МИД стран ЕС обсуждали еще в октябре 2018 года после того, как Нидерланды заявили о предотвращении российской хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Тогда документы на эту тему не были приняты.

В мае 2019 года ЕС создал юридический механизм введения санкций за кибератаки. При этом ЕС сможет вводить санкции и за кибератаки на третьих лиц, то есть страны, которые не входят в Евросоюз, а также на международные организации.

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