В ЕС недовольны санкциями США по "Северному потоку-2"

Власти Германии также выступили против американских санкций

Европейский Союз подверг критике введение со стороны США ограничений против компаний, в частности Allseas, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", – заявил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, власти Германии также выступили против американских санкций. Об этом заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает DW.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", – заявила Деммер.

Она уточнила, что, учитывая украино-российские переговоры о транзите российского газа "такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятными".

Как ранее сообщал Фокус:

В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе.

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.