Китай отправит в Пакистан "утиную армию", чтобы остановить нашествие саранчи

Китай планирует отправить армию уток численностью 100 тыс. особей, чтобы помочь Пакистану справиться с масштабным нашествием саранчи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пакистанские СМИ.

Легион водоплавающих птиц будет отправлен из восточной китайской провинции Чжэцзян. Такое решение было принято после того, как в страну прибыла группа китайских экспертов, которые помогают Пакистану бороться с худшим за последние 20 лет нашествием саранчи.

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Китай использовал уток, в чей рацион входят насекомые, для борьбы с аналогичным нашествием в северо-западной части Синьцзяна два десятилетия назад. Метод оказался достаточно эффективным. Использование уток намного дешевле и безопаснее, чем уничтожение насекомых пестицидами, говорит сотрудник Исследовательского института сельскохозяйственных технологий провинции Чжэцзян Лу Лужи.

По словам Лу, утки больше подходят для таких задач, чем другие виды домашних птиц, например, курицы.

"Утки любят оставаться в группе, поэтому ими легче управлять, чем курицами", – говорит эксперт.

Он также подчеркнул, что одна утка способна съедать более 200 саранчовых в день по сравнению с 70 для курицы.

"У них (уток, – ред.) в три раза больше боеспособности", – добавил Лу.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году саранча уничтожила в Пакистане урожай хлопка, а в этом году взялась за урожай пшеницы.

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