В Беларуси впервые в прокат вышел фильм на украинском языке
Впервые в Беларуси в прокат вышел фильм на украинском языке.
Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".
Отмечается, что фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским в ролях покажут в некоторых кинотеатрах Минска.
На показе в минском кинотеатре "Пионер" 27 февраля выступит с речью посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
"Мои мысли тихие" – дебютная полнометражная лента украинского режиссера Антонио Лукича, которая вышла в украинский прокат 16 января.
По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду".
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. В секции "К Востоку от Запада" фильм отметили специальной наградой жюри фестиваля.
- Ранее 19-летний украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем и киносценаристом Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа.