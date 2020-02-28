Гибридная русско-турецкая война. Все, что известно о противостоянии в Сирии

Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции. Шаткий мир там соблюдался с осени 2018 года, после подписания сочинских соглашений. Его гарантами выступали Турция и Россия. Однако достигнутые договоренности неоднократно нарушались, а стороны обвиняли друг друга в их срыве.

Ситуация резко обострилась в начале 2020 года, когда сирийские правительственные войска при поддержке РФ начали наступление на оппозицию. Турция в ответ ввела войска в регион. 10 февраля в Идлибе погибли пятеро турецких военных при артобстреле в районе города Тафтаназ. В ответ Турция начала наступление на правительственные войска Сирии.

18 февраля турецкие и российские дипломаты провели в Москве переговоры, однако компромисса достичь не удалось. Эскалация продолжилась.

27 февраля войска Башара Асада нанесли авиаудар по турецкому конвою. По официальным данным, погибли 33 турецких военных, ранения получили еще 36 турецких военных. При этом ряд СМИ написали, что число погибших было намного больше и достигало 100 человек. Правительственные силы пытаются отбить у повстанцев имеющий стратегическое значение город Серакиб.

Турция ударит по "всем известным" целям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне в Анкаре. Вслед за этим, турецкие силы начали наносить удары с земли и воздуха по "всем известным" целям сирийского правительства, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Российская сторона, поддерживающая правительственные войска Сирии, заявила, что турецкие военные погибли в результате "бомбардировки", когда они действовали вместе с "террористами" в районе Бехун. Речь идет об коалиции группировок "Хаят Тахрир аш-Шам", которая контролирует большую часть провинции Идлиб.

Также Москва подчеркнула, что Анкара не сообщила, что турецкие войска сражаются вместе с повстанцами в Идлибе.

"Турецкие солдаты, которые были в боевых формированиях террористических группировок, попали под огонь сирийских войск", – говорится в заявлении министерства обороны.

В свою очередь, министр бороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которую заранее оповестили о местах дислокации частей ВС Турции в зоне деэскалации.

"Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи", – сказал министр.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже обсудили обострение в Идлибе. Договорились только продолжить переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь принес соболезнования.

"Мы делаем все, чтобы безопасность тех турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена. Наши военные на земле готовы эту работу продолжать", - заверил Лавров.

Пока переговоры продолжаются, Турция направила тысячи военнослужащих и тяжелую военную технику в Сирию, а Эрдоган предупредил, что турецкая сторона начнет полномасштабное наступление, чтобы противостоять сирийским силами, если они не отступят от турецких наблюдательных постов в регионе.

Министр обороны Турции уже отчитался об ответных ударах по 200 целям в Сирии. По его словам, уничтожены 329 человек, 5 вертолетов, 23 танка, 23 пушки, 10 беспилотных средств и пять грузовиков с оружием. Удары пришлись на северо-западные города Нубболь и Захраа, а также на Латакию, где расположена база РФ.

Россия в свою очередь отправила из Черного моря в Средиземное два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК". Ранее они уже оказывали поддержку сирийским правительственным войскам.

НАТО и ООН обеспокоены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу эскалации насилия и призвал к немедленному прекращению огня. Он добавил, что без принятия неотложных мер "риск еще большей эскалации растет с каждым часом".

В ООН также добавили, что эскалация ситуации в феврале имеет "катастрофические последствия". За месяц были убиты по меньшей мере 134 мирных жителя, среди которых 44 ребенка, были разрушены школы и больницы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные" воздушные удары сирийского режима и российских сил. Он призвал все стороны "этой опасной ситуации" направить свои силы на деэскалацию.

В пятницу, 28 февраля, страны НАТО проведут заседание, чтобы обсудить кризис в Сирии.

США поддержали Турцию, призвав режим Асада немедленно прекратить наступление.

"Мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном", – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Осудили действия Башара Асада и России и в украинском МИД.

Спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называет Идлиб "бастионом террористического альянса". Также она назвала причину "обострения" ситуации: это якобы невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

"Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск", – заявила она.

Турция открывает границы с ЕС для беженцев

Вместе с СМИ сообщают, что с началом активных боевых действий в Идлибе, турецкой полиции, береговой охране и пограничным службам было приказано беспрепятственно пропускать сирийских беженцев в Европу.

"Мы решили не препятствовать сирийским беженцам добираться в Европу по суше или мор. Все беженцы, включая сирийцев, теперь смогут въезжать в Евросоюз", – заявил источник в турецком правительстве.

Угроза открыть путь для беженцев в Европу нарушает обещание данное Турцией в 2016 ЕС, и может втянуть западные державы в противостояние в Идлибе. Также переговоры между Анкарой и Москвой, скорее всего, прекратятся.

По словам турецких чиновников, бремя приема беженцев "слишком тяжелое для какой-либо одной страны".

По данным СМИ, уже около 300 беженцев прибыли на границу Турции и Греции, чтобы отправиться в Европу. В группу мигрантов входили сирийцы, иранцы, иракцы, марокканцы и пакистанцы, которые заявили, что прибыли на границу после того, как услышали об убийстве турецких солдат.

Другая группа мигрантов прибыла на побережье Айваджик в Чанаккале, на западе Турции, и собиралась добраться до Лесбоса на лодке после прочтения новостей о "политике открытых дверей".

На данный момент Турция уже размещает на своей территории более 3,6 млн сирийских беженцев и опасается нового наплыва, который может составить сотни тысяч других беженцев.

"В ближайшие дни, Турция сыграет агрессивную роль и попросит Европейский Союз и, в частности НАТО, занять очень твердую позицию по происходящему в Идлибе", – говорят турецкие чиновники.

Источники: BBC, The Guardian, Al Jazeera, Anadolu, Demirören News Agency.