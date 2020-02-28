Эрдоган и Путин созвонились по ситуации в Идлибе, РФ соболезнует из-за гибели турецких военных

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", – сказано в сообщении.

Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", – рассказал Лавров.

Также глава МИД сообщил, что РФ приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе.

Лавров считает, что все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

"Необходимо всем внешним игрокам объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов. Именно на это мы были нацелены в нашем диалоге с коллегами из Евросоюза, НАТО, с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений", – говорит Лавров.

20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

Тем временем, фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" уже направляются в Средиземное море.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.