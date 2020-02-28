"Знают о нас все". Ватикан, IBM и Microsoft требуют взять под контроль систему распознавания лиц

В пятницу, 28 февраля, Ватикан присоединился к усилиям Microsoft и IBM, которые выступают за этическое развитие искусственного интеллекта (ИИ) и призывают к регулированию таких технологий, как распознавание лиц. Об этом сообщает Reuters.

По мнению технологических гигантов и католической церкви, ИИ должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывая права человека.

Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемого распространения технологий ИИ. Он также призвал к этической разработке алгоритмов, также известных как "этика искусственного интеллекта". Папа Римский предупредил об опасности использования ИИ для получения данных в коммерческих или политических целях, зачастую без ведома отдельных лиц.

"Это асимметрия, благодаря которой некоторые знают все о нас, а мы ничего не знаем о них ничего, притупляет критическое мышление и сознательную свободу", – заявил Папа Франциск в своем послании.

В совместном документе Ватикана, Microsoft и IBM также упоминаются конкретные потенциальные злоупотребления технологии распознавания лиц.

"Необходимо поощрять новые формы регулирования, чтобы способствовать прозрачности и соблюдению этических принципов, особенно в отношении передовых технологий, которые имеют более высокий риск воздействия на права человека, такие как распознавание лиц", – говорится в документе.

И IBM, и Microsoft добавили, что отказались от бизнеса в этой сфере после того, как им стали известны цели, для которых клиенты хотели использовать технологию.

Как ранее сообщал Фокус: