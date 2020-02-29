США и Талибан подписали мировое соглашение: Америка выводит войска из Афганистана

США и Талибан подписали соглашение, которое положит конец 18-летней войне в Афганистане.

Об этом пишет AP.

Согласно договору, Америка, в течение следующих 3-4 месяцев, сократит в регионе численность своих войск с 13 тыс. человек до 8,6 тыс.

Оставшиеся войска уедут из Афганистана в течение 14 месяцев.

В то же время, полное выведение войск будет зависеть от выполнения Талибаном своих обязательств по предупреждению терроризма.

Договор подписали в столице Катара – Дохе.

На церемонии присутствовал и госсекретарь США Майк Помпео, но его подписи на документе нет – вместо него соглашение подписал бывший посол США в Афганистане и Ираке, а ныне – спецпомощник президента Трампа Залмай Халилзад.

Войска в Афганистан ввел президент Джордж Буш, после падения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

AP также напоминает, что с момента введения войск в Афганистан США потратили на войну на свыше $750 млн.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре прошлого года США заявляли о намерении разместить дополнительные силы в восточной части Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения.