В Индии львица "усыновила" и выходила больного детеныша леопарда

В национальном парке Индии "Гирский лес" львица "усыновила" и выходила больного детеныша леопарда.

Об этом пишет Unilad.

Их дороги пересеклись около года назад. Тогда маленькому леопарду было всего лишь два месяца.

При этом, у львицы уже есть два собственных львенка, но леопард фактически стал полноценным членом их семьи.

Ученые говорят, что это достаточно редкое событие, ведь львы и леопарды обычно "состязаются" за территорию и еду.

Существует мнение, что львица приняла лепопарда потому, что в раннем возрасте его поведение мало чем отличается от поведения ее же детенышей: они одинаково мякают, играются и просят молока.

Фото: unilad.co.uk

Из подобных известных случаев ученые вспоминают историю 2004 года, когда капуциновые обезьяны приняли в семью маленького мармосета (разновидность мартышек).

Из относительно недавнего – в 2014-м семья афалинов (род дельфинов) вырастила бесклювого дельфина.

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