Появилась новая криптовалюта CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет привязана к смертям от вируса
В мире появилась новая криптовалюта – CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет увеличиваться пропорционально кол-ву смертей и инфицирований коронавирусом.
Об этом пишет NY Post.
Всего создатели CoronaCoin выпустили 7,604,953,650 токенов: приблизительно столько людей живет на всей Земле.
При этом, токены каждые 48 часов будут сгорать пропорционально количеству смертей и случаев заболевания от коронавируса, а новой эмиссии (выпуска новых токенов) не предусмотрено.
Таким образом, ценность одного токена будет расти в зависимости от числа умерших и заболевших.
К пятнице уже навсегда сгорело 85,366 токенов.
Создатели новой крипты говорят, что хотели таким образом поддержать мир в борьбе против коронавируса – около 20% всех выпущенных токенов отдадут на ежемесячные пожертвования Красному Кресту.
По данным Worldometrs, сейчас коронавирусом заражены 85,733 человек по всему миру. Выздоровели при этом 39,797 человек.
Кол-во летальных исходов - 2,933.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
- Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.
- Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в четверг, 27 февраля, призвал страны действовать быстро и агрессивно в борьбе против коронавируса COVID-19.