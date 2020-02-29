Появилась новая криптовалюта CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет привязана к смертям от вируса

В мире появилась новая криптовалюта – CoronaCoin. Стоимость ее токенов будет увеличиваться пропорционально кол-ву смертей и инфицирований коронавирусом.

Об этом пишет NY Post.

Всего создатели CoronaCoin выпустили 7,604,953,650 токенов: приблизительно столько людей живет на всей Земле.

При этом, токены каждые 48 часов будут сгорать пропорционально количеству смертей и случаев заболевания от коронавируса, а новой эмиссии (выпуска новых токенов) не предусмотрено.

Таким образом, ценность одного токена будет расти в зависимости от числа умерших и заболевших.

К пятнице уже навсегда сгорело 85,366 токенов.

Создатели новой крипты говорят, что хотели таким образом поддержать мир в борьбе против коронавируса – около 20% всех выпущенных токенов отдадут на ежемесячные пожертвования Красному Кресту.

По данным Worldometrs, сейчас коронавирусом заражены 85,733 человек по всему миру. Выздоровели при этом 39,797 человек.

Кол-во летальных исходов - 2,933.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.