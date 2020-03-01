Операция "Весенний щит": Турция наносит удары по атакующим силам Асада в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил проведении турецкими вооруженными силами операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Анадолу.

По его словам, операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных со стороны сил Асада 27 февраля. Он также отметил, что военные действия не направлены против России.

"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных", – сказал Акар.

Глава Минобороны Турции сообщил, что после начала операции уже уничтожены один беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, три системы ПВО, а также нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений! Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной сочинскими договоренностями", – сказал турецкий оборонный министр.

Как сообщает SANA, армия Асада сбила турецкий беспилотник над городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.

Также, в результате удара турецких ВВС были уничтожены два сирийских истребителя Су-24. Предварительно, пилотам удалось катапультироваться.

Напомним, на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести личную встречу на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.