С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

В Японии завершилась эвакуация людей с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

1 марта судно покинули около 130 членов экипажа. Эвакуация пассажиров и членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась в четверг, 26 февраля.

Их поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Если по истечению этого срока повторные анализы также дадут отрицательный результат эвакуированным разрешат покинуть Японию.

Сам круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.

По словам министра, все чиновники Минздрава, которые находились на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства. Тем не менее они будут работать из дома в течение двух недель, заявил министр.

В то же время в Австралии скончался 78-летний мужчина, который заразился коронавирусом на борту лайнера. Он стал первой жертвой Covid-2019 на контненете. Его 79-летняя супруга также заболела и сейчас находится в больнице.

Напомним, всего на борту лайнера на момент его захода в порт 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна. Заразились коронавирусом около 700 из них.

Как ранее сообщал Фокус:

На борту лайнера находились 25 украинцев. Коронавирусом заразились четверо из них.