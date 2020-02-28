Из японской больницы выписали украинку с лайнера Diamond Princess

Состояние еще трех заразившихся на судне коронавирусом украинцев улучшается

Из японской больницы выписали гражданку Украины, которая заразилась коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает Украинская правда.

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", – сказала Зеленко.

Она также отметила, что состояние еще трех заразившихся на лайнере коронавирусом украинцев улучшается.

По ее словам, японские медики провели необходимые тесты, результаты которых пока прорабатываются. Украинцы, которые получат положительные результаты, будут госпитализированы в местные медучреждения, а те, у которых негативные – продолжат карантин.

Напомним, всего на борту лайнера на момент его захода в порт 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

24 гражданина Украины Diamond Princess не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Как сообщает японский телеканал NHK, по состоянию на 27 февраля коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа.