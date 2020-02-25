Украинцы с лайнера Diamond Princess не хотят эвакуироваться

Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна

Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, передает Громадське радио.

24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание", – сообщил Коваленко.

По его словам, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться. Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Japan Times сообщает, что от коронавируса умер четвертый пассажир Diamond Princess, который две недели находился на карантине.

Жертвой нового коронавируса стал 80-летний японец. Его госпитализировали сразу, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса. Мужчина скончался в японской больнице.

Всего на лайнере было 634 зараженных человека.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.