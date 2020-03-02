Азиатские фондовые рынки повернулись от потерь к надеждам, – Reuters

Утром, 2 марта, азиатские биржи открылись хоть и небольшим, но ростом. Инвесторы надеются на скоординированную реакцию Федеральной резервной системы США, Банка Японии и Резервного банка Австралии (РБА). Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что ФРС в марте снизит ставку на 50 базисных пунктов, РБА 3 марта может снизить ставку на 25 базисных пунктов. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что центробанк предпримет необходимые шаги для стабилизации финансовых рынков.

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Как результат:

индекс CSI300 акций Шанхая и Шэньчжэня вырос к 9:00 по киевскому времени на 3,54%;

индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос в результате на 0,4%, хотя в начале торгов он потерял 0,3%;

японский Nikkei, который открылся снижением на 1,3%, вырос к 9:00 по киевскому времени на 0,95%.

"Любые признаки того, что темп заболеваемости коронавирусом начинает снижаться, могут рассматриваться как положительный катализатор для рынка, особенно с учетом того, что оценки акций сейчас намного ниже, чем были несколько недель назад", – отмечают аналитики Nomura.

Однако аналитики ожидают, что в целом волатильность (неустойчивость) рынков пока сохранится.

Как ранее сообщал Фокус: