Более 10 лет и 140 тысяч фунтов: британец построил дом своей мечты по видео-урокам

51-летний британец Грэм Харли построил дом в городе Рингвуд в Хэмпшире, используя ролики с YouTube. Он начал свой проект еще в 2008 году и, наконец, завершил его. Об этом пишет Daily Mail.

Грэм работал IT-специалистом и никогда ранее не занимался стройкой. Он проживал с подругой Мэнди Уэльс, двумя ее сыновьями в трейлере, пока шла реализация проекта, а в 2012 у пары родилась общая дочь. Грэма воодушевила реплика строителя из ролика, который заявил, что "построить дом может каждый".

Грэм приобрел участок земли, заросший бурьяном, с развалинами старого дома, снес остатки и принялся за строительство. Ему пришлось изучить все тонкости: начиная от штукатурки и заканчивая кровельными работами.

Итогом стал дом с пятью спальнями и две хозяйственные постройки в которых разместился тренажерный зал и кинотеатр.

На все Грэм потратил 140 тысяч фунтов, причем аналогичный дом в графстве Хэмпшир стоит около 450 тысяч фунтов. Он отметил, что всему учился постепенно и теперь знает, насколько тяжело строить дом. Так что повторять этот подвиг в ближайшее время он не собирается. Но отмечает, что, если понадобится, вновь возьмется за строительные инструменты.

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