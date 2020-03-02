В Москве микроавтобус сбил насмерть бывшего замминистра обороны СССР

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев умер в Москве, после того как попал под колеса микроавтобуса. Бывшему высокому военному чиновнику было 85 лет.

Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, передает РБК.

По его словам, Шуралева сбил микроавтобус возле дома.

"Произошло это вчера вечером, 1 марта. А скончался (2 марта) в 7 утра в НИИ им. Склифосовского", – рассказал он.

Шуралев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в московском районе Мытищах. Информации о дате похорон на данный момент нет.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. Он родился в городе Коврове Владимирской области. С 1990 по 1991 год занимал пост заместителя министра обороны СССР. После ухода с военной службы был ведущим аналитиком управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

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