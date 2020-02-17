В Конституционном суде РФ назвали СССР "незаконно созданным государством"
2020-02-17 09:49:36
По мнению судьи российского КС, Россия не должна иметь ничего общего с советским наследием
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством", заявив, что Россия не должна быть его преемницей.
Об этом пишет Коммерсант.
Такое мнение он высказал в приложении к декабрьскому постановлению КС о возмещении трем женщинам жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Суд встал на сторону женщин.
Арановський согласился с судебным решением, но решил высказаться относительно правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.
"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – заявил Арановский.
Он назвал деятельность властей СССР "репрессивно-террористическими деяниями", добавив, что Россия не должна с этим иметь ничего общего. По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с "тоталитарными преступлениями".
Арановский добавил, что государству не следует даже в условном юридическом плане навлекать на себя вину за советские репрессии и другие "непростительные злодеяния", происходившие в СССР.
Как ранее сообщал Фокус:
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