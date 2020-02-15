Мужчина обвинял сотрудников ГПСУ в госизмене, утверждая, что по законодательству СССР они – "предатели родины"

В пункте пропуска "Кучурган" украинские пограничники задержали гражданина Республики Молдова, который называл себя "гражданином СССР" и вел себя агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Нестандартная ситуация случилась в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда. Гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима", – говорится в сообщении.

Мужчина обвинял сотрудников ГПСУ в госизмене, утверждая, что по законодательству СССР украинские пограничники — "предатели родины". Он также призывал их переходить на сторону "Советского Союза", а Украину назвал "иностранной компанией". При этом, нарушитель нецензурно ругался и пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

"Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле "BMW" с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики", – сообщили в ГПСУ.

Тогда он нарушил требования законодательства относительно управления автомобилем без номерных знаков, а также относительно пропаганды тоталитарного коммунистического режима. Его автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили административный протокол за нарушение режима в пункте пропуска и запретили въезд в Украину на 3 года.

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