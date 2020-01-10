В "Борисполе" мужчина ругался и угрожал пограничникам

2020-01-10 15:59:19

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Прилетевший из Дублина украинец был задержан

В аэропорту "Борисполь" был задержан украинец, прилетевший из Дублина. Он вел ссебя крайне агрессивно.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Отмечается, что мужчина вместе с другими гражданами направился к линии паспортного контроля. И ожидая оформления, он начал задираться к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.

Пограничники были вынуждены увести его с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессия. Однако он все равно продолжал ругаться и угрожать военнослужащим.

В итоге, пограничники задержали его и привлекли к административной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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