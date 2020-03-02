В Мюнхене решили оплачивать женщинам ночные поездки в такси

Власти столицы Баварии Мюнхена решили частично покрывать затраты женщин на услуги такси в ночное время. Таким образом, в городе хотят повысить общественную безопасность. Об этом сообщает DW.

Теперь с 1 марта любая женщина в Мюнхене, включая туристок, в возрасте от 16 лет может получить бесплатный ваучер на пять евро. Главное условие – поездки должны совершаться с 22 часов до 6 утра, а пассажирка должна быть доставлена по месту жительства, в том числе и в пригороде.

Количество ваучеров на одного человека не ограничено, однако посетительница при одноразовом визите на место их выдачи получит на руки только три таких билета. Для одной поездки можно использовать один ваучер.

Ваучер на бесплатный ночной проезд в такси для женщин

Мюнхен стал первым немецким городом-миллионником, который ввел такие правила. На проект предусмотрено выделение миллиона евро. В случае, если такой подход докажет свою эффективность, бумажные ваучеры будут заменены приложением для смартфона.

Несмотря на высокий уровень жизни, далеко не каждая женщина в Мюнхене может чувствовать себя в безопасности в ночное время. При этом воспользоваться такси решаются не все из них, ввиду немалой стоимости.

Городские власти это понимают, поэтому и пошли навстречу женщинам.

"Мы не хотим, чтобы женщины чувствовали себя ограниченными в свободе собственного передвижения", – сказал один из городских чиновников.

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