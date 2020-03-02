Неподдельный патриотизм: Трамп у всех на глазах расцеловал американский флаг
Президент США Дональд Трамп после выступления на конференции Американского консервативного союза подошел к установленному на сцене американскому государственному флагу, обнял его и расцеловал. После этого американский лидер поаплодировал сам себе.
Об этом сообщает CBS News.
Издание пишет, что обнимая государственный флаг, американский лидер проборматал: "Я люблю тебя, детка".
Комментируя поступок президента, многие отметили, что с такой нежностью и любовью президент публично не обнимал даже первую леди Меланию Трамп.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Президент США проявляет свои нежные чувства к государственному символу. Трамп уже занимал флаг во время выступления во Флориде в рамках предвыборной кампании осенью 2016-го.
Как ранее писал Фокус:
- В США мужчину приговорили к длительному тюремному заключению за то, что он украл, а потом сжег флаг ЛГБТ.
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На день независимости США в прошлом году флаг США сожгли у Белого дома. Это уже Участники акции таким образом протестовали против политики Дональда Трампа и политики США в целом.