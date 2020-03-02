Неподдельный патриотизм: Трамп у всех на глазах расцеловал американский флаг

Президент США Дональд Трамп после выступления на конференции Американского консервативного союза подошел к установленному на сцене американскому государственному флагу, обнял его и расцеловал. После этого американский лидер поаплодировал сам себе.

Об этом сообщает CBS News.

Издание пишет, что обнимая государственный флаг, американский лидер проборматал: "Я люблю тебя, детка".

Комментируя поступок президента, многие отметили, что с такой нежностью и любовью президент публично не обнимал даже первую леди Меланию Трамп.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Президент США проявляет свои нежные чувства к государственному символу. Трамп уже занимал флаг во время выступления во Флориде в рамках предвыборной кампании осенью 2016-го.

Как ранее писал Фокус: