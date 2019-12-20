В США мужчина сядет на 16 лет за сожжение флага ЛГБТ

Его признали виновным в преступлении на почве ненависти

В США мужчину приговорили к длительному тюремному заключению за то, что он украл, а потом сжег флаг ЛГБТ. Его признали виновным в преступлении на почве ненависти.

Об этом пишет Des Moines Register.

За это правонарушение жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили к 16-ти годам заключения.

30-летний мужчина летом этого года похитил флаг ЛГБТ со здания Объединенной церкви Христа Эймса. В содеянном американец признался правоохранителям.

Его признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.

Как ранее писал Фокус:

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