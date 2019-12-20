В США мужчина сядет на 16 лет за сожжение флага ЛГБТ
2019-12-20 15:51:31
Его признали виновным в преступлении на почве ненависти
В США мужчину приговорили к длительному тюремному заключению за то, что он украл, а потом сжег флаг ЛГБТ. Его признали виновным в преступлении на почве ненависти.
Об этом пишет Des Moines Register.
За это правонарушение жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили к 16-ти годам заключения.
30-летний мужчина летом этого года похитил флаг ЛГБТ со здания Объединенной церкви Христа Эймса. В содеянном американец признался правоохранителям.
Его признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.
Как ранее писал Фокус:
- Индонезия собирается принять новый Уголовный кодекс, который криминализирует секс вне брака, а также фактически запрещает однополые отношения.
- Звезда "Династии" Джоан Коллинз получила почетную ЛГБТ-награду.
Loading...