Съел и подавился: в России при задержании чиновник проглотил улику

В российском Иркутске за взятку арестовали чиновника Россельхознадзора Владимира Журавлева. При задержании он оперативно избавился от улики, съев ее. Но что-то пошло не так и чиновник чуть не подавился. Об этом пишет издание "Известия".

Видео ареста Журавлева, который занимает пост замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, опубликовал Следственный комитет РФ. На видео видно, как чиновник запихивает в рот бумажку с цифрами и судорожно пытается ее проглотить. Это ему не слишком хорошо удается и один из следователей заботливо похлопывает его по спине.

По версии следствия, Журавлев получил от местного бизнесмена 160 000 рублей за быструю выдачу фитосанитарных документов без проверок. Кроме замруководителя управления в деле фигурирует еще ряд чиновников. Следствие считает, что они действовали вместе.

Суд арестовал Журавлева на два месяца. Во время обысков силовики изъяли деньги и документы. У одного из фигурантов дела обнаружили кокаин.

Как ранее писал Фокус:

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев умер в Москве, после того как попал под колеса микроавтобуса. Бывшему высокому военному чиновнику было 85 лет.