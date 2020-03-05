Неизвестный беспилотник взорвался над военной базой в РФ, 6 солдат в больнице, — СМИ
На российскую воинскую часть возле послека Печенги (Мурманская область) залетел беспилотник. При попытке его поймать произошле взрыв. Пострадали шесть военных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
"Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат – пока неизвестно", – пишет издание.
Приблизительно такую же версию распространяют и другие российские каналы о происшествиях.
В Минобороны РФ эту версию опровергают, сообщает ТАСС. В оборонном ведомстве утверждают, что пятеро морпехов пострадали от взрыва имитационного заряда – взрывпакета.
По официальной версии, военные тренировались на военном полигоне и грубо нарушили правила безопасности.
В результате – сработал взрывпакет, пять контрактников получили "незначительные ранения". Их жизни ничего не угрожает, уверяют в пресс-службе Северного флота.
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