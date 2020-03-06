Вне Китая COVID-19 за сутки заразились 2,1 тыс. человек. Статистика эпидемии по состоянию на 6 марта

В мире за сутки зафиксировано 2,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них на Китай пришлось 143 заболевших, еще 2055 человек заразились в 33 сранах. Об сообщил вечером в 5 марта глава Всемирой организации здравоохранения.

Он также проинформировал, что 80% новых случаев заражения за пределами Китая приходится на три страны (Южная Корея, Италия и Иран). Всего же вирус выявлен на территории 90 государств и территорий. При этом в 21 из них зафиксировано по одному случая заражения, а в 5 не было зарегистрировано новых заболевших за последние 14 дней.

На утро 6 марта, по данным Worldometers, количество случаев заражения в мире увеличилось до 98 484 человек, из них 80 552 – в Китае. Умерли уже 3 386 человек. Выздоровели 55 640 человек.

Больше всего зараженных за пределами Китая в Южной Корее (6284), Италии (3858) и Иране (3513). Эти же страны лидируют и по количеству смертей, но в другой последовательности – Италия (148), Иран (108), Южная Корея (40).

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