"Я людей боюсь, а не коронавируса". Что думают жители Черновцов о травле жены заболевшего земляка

Только поутих шум вокруг встречи новосанжарцами земляков из Китая, как новый всплеск возмущений, в этот раз – у подъезда многоквартирного дома в Черновцах. Соседи женщины, чей муж инфицирован коронавирусом, митинговали под окнами и требовали её изоляции. "Она не больна? Но ведь может быть переносчиком! Мы ведь в одном подъезде живём, за одни ручки дверные хватаемся!" – возмущались буковинцы. В то же время большая часть жителей Черновцов хватаются за головы – "стыдно за таких земляков". Фокус пообщался с жителями Черновцов и узнал, какие настроения в городе.

"Все спокойно. Все занимаются своими делами, и жизнь в Черновцах не поменяла своего привычного русла. Я прогуливалась и в центре города, и была в других районах – все «файно», так и не скажешь, что кто-то из жителей привез в город коронавирус", – говорила Фокусу семейный врач Елена Григоряк через несколько часов после подтверждения о буковинце, заразившемся китайским гриппом.

А вечером того же дня, 3 марта, жители дома 267 на улице Руськой собрались у подъезда и принялись требовать от властей изоляции жены больного коронавирусом. И как бы их не уверяли, что женщина здорова, да и вообще из дома не выходит и опасности не представляет, возмущение соседей не теряло своего накала.

"Накануне видели ее во дворе!" – кричали люди.

И увидели еще раз – когда женщина самостоятельно решила проследовать в карету скорой помощи, дабы избежать травли со стороны соседей. Ее изолировали в военный госпиталь, и здоровье все еще в порядке. А вот душевное состояние под вопросом.

Свои мозги чужому не вставишь

"Мы когда с мужем утром прочитали новости об этом пикете у дома жены заразившегося – первое, о чем подумала, пора паковать чемоданы. Я людей боюсь, а не коронавируса", – рассказывает Фокусу жительница Черновцов Анна Зозуля. – "Еще вчера я почти гордилась нашими земляками, не стали как в Санжарах бунтовать, а сегодня вот понимаю – рано радовались, этот коронавирус видимо поражает не легкие, а мозг. Стыдно очень".

По словам Анны, в целом в Черновцах все спокойно. Набеги в магазины никто не совершает, продукты на полках в изобилии, да и маски медицинские купить не проблема. Да, напряжение чувствуется, но паники нет. Хотя именно паника и собрала соседей у дома супруги заразившегося.

"По слухам, жители 267 дома на Руськой самоорганизовались не сразу. Сначала кто-то в закрытой группе "Фейсбука" опубликовал адрес заразившегося мужчины. Откуда утечка – неизвестно. Затем донесли эту информацию уже до ближайших соседей и попросили выйти во двор, мол, сейчас к нам мэр приедет. По слухам, вот так все это начиналось, но кто был инициатором пикета – пойди найди", – говорит черновчанка Зозуля.

Радует, что все же большинство украинцев не разделяют ажиотажа вокруг коронавируса и не впадают в панику. Вот и семейный врач из Черновцов Елена Григоряк пытается своим пациентам донести объективную информацию.

"Коронавирус – это такой же вирус, как и ОРВИ. Штамм другой. Собственно, в нашей стране уже, как мне известно, 10 человек от гриппа умерло, но почему-то для людей коронавирус страшнее. Как по мне, то у нас ситуация значительно хуже с ВИЧ/СПИД, чем с коронавирусом, но к этим словам уже все "привыкли", а тут новое какое-то появилось, да еще из Китая. Проблема в том, что разъяснительных мероприятий власти не проводят, а черпают информацию люди из социальных сетей – вот и "маємо те, що маємо", – резюмирует врач.

К защите готовы

"Все спокойно!" – в очередной раз говорят Фокусу, но это уже звучит от пресс-службы национальной полиции Черновицкой области. – "Мы контролировали ситуацию с соседями у дома супруги заразившегося коронавирусом. И ее муж, и она теперь находятся под наблюдением и защитой полиции".

Правоохранители уверяют, что сценарий Новых Санжар в Черновцах не повторится, но если и будут предпосылки – они ко всему готовы.

А также готовы наказывать всех, кто будет подвергать буллингу своих соседей из-за коронавируса.

Во время брифинга в ОГА мэр Черновцов Алексей Каспрук пообещал, что будет защищать право каждого черновчанина находиться там, где он хочет быть.

"Если человек хочет самоизолироваться дома, она самоизолируется дома. Если хочет в медицинском учреждении, тогда в медицинском учреждении. Никто не может заставить другого покинуть дом, в котором он живет, если этот человек здоров", – заявил Каспрук.

Также во время брифинга правоохранители предупредили, что если люди будут преследовать или травить других, то понесут за это ответственность.