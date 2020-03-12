Контрастный город. Как прочувствовать необычный Берлин за два дня

Направляясь в Берлин, я ожидала встретить там последние новинки немецкого автопрома, стильно и лаконично одетых местных жителей, чёткие и ровные силуэты фасадов и немного рейвовой культуры. Но не стоит забывать, что ещё недавно город разделяла стена, так что контрасты тут вполне логичны. Немецкий Бундестаг, площадь Жандарменмаркт, Берлинский собор — эти места действительно несут в себе немецкую монументальность. А вот район Берлинской стены, Александрплац с его знаменитой телебашней, Кройцберг — тут романтики мало.

Но для туристов, которые пока не решили, какой город в огромной сетке лоукостов выбрать, Берлин — не худший вариант. Цены здесь умеренные, инфраструктура замечательная, а местный стритфуд во многом стал музой для киевской ресторанно-барной культуры, так что голодным точно не останешься.

Не ходите, дети, в Кройцберге гулять

Кройцберг — это берлинская Борщаговка. Вроде и до центра недалеко, и цены вменяемые, от аэропорта Шенефельд даже идёт прямой автобус. Но уже по виду из окна того самого автобуса я поняла, что что-то пошло не так. Кройцберг встретил меня пустыми бутылками, кучами мусора, огромным количеством турецких забегаловок (как оказалось, очень вкусных) и, что самое весёлое, наркоторговцами. Прямо в парке Гёрлицер, где турецкие женщины в хиджабах гуляют со своими детками, ко мне неоднократно подходили африканской наружности молодые люди с недвусмысленными предложениями. Однако «Гугл» подсказал мне, что для Берлина это абсолютно нормально и бояться их не надо. Так что, если у вас не самые слабые нервы и с вами не едут дети или бабушки, Кройцберг — неплохое место для ночёвки в недорогих апартаментах.

У НАС НА РАЙОНЕ. Виды Кройцберга значительно отличаются от представлений туристов о Берлине (фото: Getty Images)

Сложно сказать, почему в немецкой столице вообще существуют такие места, но буквально за день к подобной обстановке можно привыкнуть и понять, что здесь не опаснее, чем «на» родном районе в Киеве. А ещё совсем рядом находится Берлинская стена, ставшая арт-объектом для любителей граффити. Сфотографироваться возле легендарного поцелуя Брежнева и Хонеккера оказалось нелегко, поэтому лучше запланировать столь важное дело на раннее утро.

Во-первых, это красиво

Мой «мутный» район находится близко к центру, а автобусы тут ходят часто и полупустые, так что через 15 минут депрессивный пейзаж сменяется настоящей Германией. Чистые фасады без кричащих вывесок, красивые машины, летние площадки баров на прекрасной площади Жандарменмаркт — тут поездка наконец обретает очертания того, что вы себе представляли. Специально для туристов здесь оставили Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт, разделявший Восточный и Западный Берлин. Сейчас тут фотографируются туристы, но атмосфера боли по-прежнему неуловимо витает в воздухе. А максимальная её концентрация — в Мемориале жертв холокоста, легендарной конструкции из серых бетонных блоков, между которыми можно пройти лишь в одиночку. Минута прогулки внутри неё — и ты понимаешь пустоту и безысходность, которую чувствовали жертвы одной из самых страшных трагедий человечества.

НА ПАМЯТЬ. Чекпойнт Чарли оставили в память о разделении Берлина (фото: Getty Images)

Но пора поднять себе настроение: буквально в паре минут от Мемориала находится ещё одна must-visit локация — Бранденбургские ворота, от которых рукой подать до Бундестага. Немецкий парламент очень просто посетить, стоит только заранее зарегистрироваться онлайн. Но если вы вдруг запамятовали это сделать, можно отдохнуть на газоне перед ним, даже полежать. Да и до Берлинского собора легко за 10 минут на автобусе проехать. После этого можно считать, что основные культурные места столицы Германии вы посетили.

Душе и телу

Как уже говорилось, в Берлине трудно остаться голодным. Тут и карри-вюрст — сосиски с кетчупом и приправой карри, и турецкий фастфуд, и легендарный Бургермейстр — классическая забегаловка с бургерами, только под мостом и в здании бывшего общественного туалета. Одним словом, желудок не скажет спасибо за проведённые в столице Германии выходные, а вот настроение улучшится. Хотя приличных и недорогих ресторанов, которыми сейчас полон Киев, тут мне найти не удалось. Берлин — скромный город. Здесь много старых машин, местные жители одеты весьма просто и по нашим меркам немодно, а все, кто привлекал внимание внешностью, в итоге оказывались русскоязычными.

Но атмосфера этого места запоминается надолго. Тут никто не оценивает твою внешность, иностранной речью тоже не удивишь, как и навороченным телефоном и дорогой машиной. Берлинцам это просто не нужно. Здесь приходит понимани: для счастья достаточно того, чтобы всё было хорошо. И чтобы твой город и твою страну ничего не разделяло.