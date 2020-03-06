Трамп предложит РФ и Китаю новое соглашение по контролю над вооружениями

Мир
По мнению американского лидера, благодаря новому договору страны смогут работать вместе, чтобы построить процветающее будущее для всех

Президент США Дональд Трамп написал письмо в ООН, в котором заявил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я предложу новую смелую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений",   – указал в письме Трамп.

По мнению американского лидера, благодаря новому договору страны смогут "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

"Режим нераспространения дает странам возможность сотрудничать и делиться благами мирного использования ядерной науки и технологий, обеспечивая уверенность в том, что эти блага не будут использованы не по назначению",  – говорится в письме.

СССР и США подписали Договор по распространению ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (1000−5500 километров) и меньшим (от 500 до 1000 километров) диапазоном действия.

2 февраля 2019  США официальной нотой Госдепа уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. 4 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 

2 августа США официально вышли из договора.

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