Трамп предложит РФ и Китаю новое соглашение по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп написал письмо в ООН, в котором заявил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я предложу новую смелую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", – указал в письме Трамп.

По мнению американского лидера, благодаря новому договору страны смогут "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

"Режим нераспространения дает странам возможность сотрудничать и делиться благами мирного использования ядерной науки и технологий, обеспечивая уверенность в том, что эти блага не будут использованы не по назначению", – говорится в письме.

СССР и США подписали Договор по распространению ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (1000−5500 километров) и меньшим (от 500 до 1000 километров) диапазоном действия.

2 февраля 2019 США официальной нотой Госдепа уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. 4 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

2 августа США официально вышли из договора.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент РФ предрек возможную гонку вооружений, если США решат отказаться от всех договоров в сфере ограничения вооружений.