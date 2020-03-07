Еще одна "принцесса" на карантине. На лайнере Grand Princess нашли более 20 больных коронавирусом

По меньшей мере 21 человек болен коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, которому США запретили входить в порт Сан-Франциско.

Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, который отвечает за ситуацию с коронавирусом в стране, передает Reuters.

По его словам, 1,1 тысяч членов команды в любом случае будут отправлены на карантин, независимо от результатов анализов. Что касается 2,3 тысяч пассажиров, их дальнейшая судьба определится позднее.

"Те, кого надо будет отправить под карантин, тот отправится под карантин. Если кому-то понадобится дополнительная медицинская помощь, тот ее получит", – сказал Пенс.

По его словам, коронавирус остался на корабле после последней поездки, а потому задействованные в двух рейсах члены экипажа не смогут сойти на берег.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.