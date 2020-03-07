Мало градусов. Производителю водки пришлось объяснить, что она не спасает от коронавируса

Американец начал дезинфицировать руки водкой из-за боязни заболеть коронавирусом. По его словам, водка "работает". Производитель Tito's Vodka ответил ему, что, согласно данным Центра контроля заболеваний, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Я сделал дезинфицирующее средство для рук из вашей водки. У него и вкус весьма недурной. Ура, TitosVodka. Это средство защищает меня от микробов, и чувствую я себя хорошо", – пишет пользователь Twitter snottypotty.

"Согласно CDC, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя. Водка ручной работы Tito's на 40% состоит из алкоголя и поэтому не соответствует действующим рекомендациям CDC", – ответили ему в компании.

Пользователи соцсетей попросили команию добавить оборотов в напиток.

"Пожалуйста, увеличьте содержание алкоголя в вашей водке, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, спасибо", – написали компании.

Как ранее сообщал Фокус: