Опасаясь коронавируса, британцы сражаются за воду и туалетную бумагу – Daily Mail
Во многих британских супермаркетах и оптовых магазинах-складах можно наблюдать схожую картину: пустые полки, грузчики, толкающие тележки, заваленные упаковками туалетной бумаги, огромные очереди у касс. Об этом пишет Daily Mail.
В соцсетях люди размещают ролики, на которых люди ругаются из-за рулонов туалетной бумаги.
Во многих магазинах вводятся ограничения на продажу воды в бутылках и той же туалетной бумаги.
Сами торговцы говорят, что "это хуже, чем Рождество".
В общей сложности коронавирус в Великобритании обнаружен у 209 человек, двое умерли.
Ранее на этой неделе правительство обнародовало свой 28-страничный четырехэтапный план, включающий ряд социально и экономически дорогостоящих мер на случай непредвиденных обстоятельств в качестве крайней меры. Этапы борьбы с вирусом такие: сдерживание, задержка, исследование и смягчение.
Одна из мер, содержащих в этом плане – рекомендация пожилым людям (как наиболее уязвимой возрастной группе при вспышке коронавируса) как можно больше оставаться дома. В них также указывается, что домохозяйства должны решить, как будет доставляться им пища в случае необходимости самоизоляции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- А главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.