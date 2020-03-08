"Это не Безумный Макс". В Австралии двух женщин отправили под суд из-за драки за туалетную бумагу

В Сиднее (Австралия) будут судить двух женщин, которые устроили драку с покупательницей в супермаркете из-за туалетной бумаги. Об этом пишет The Gardian.

Инцидент произошел 7 марта в городке Чуллора к западу от Сиднея. Полицейским сообщили, что 49-летняя женщина подверглась нападению. По прибытии на место происшествия выяснилось, что ее атаковали две другие покупательницы, а сама драка произошла из-за туалетной бумаги.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщины начинают бить друг друга у тележки, доверху груженой туалетной бумагой. Как оказалось, одна из женщин требовала у обладательниц тележки, чтобы те отдали ей хоть одну упаковку.

"Нет, ни одной упаковки", — говорит одна из покупательниц ей в ответ. После этого конфликт перешел в потасовку, а сотрудник магазина, осознав, что не может справиться с женщинами, решил вызвать в полицию.

Мы просто просим людей не паниковать так, когда они ходят по магазинам. Это не Безумный Макс, нам не нужно этого делать. Нет необходимости, чтобы люди выходили и паниковали в супермаркетах, покупая парацетамол и консервы или туалетную бумагу", - рассказал руководитель местной полиции Энрю Нью.

Двух женщин, 23 и 60 лет, после инцидента вызвали в полицию и вручили повестку в суд на 28 апреля. Их обвиняют в угрозе и использовании насилия по отношению к другому человеку.

Отметим, что 6 марта супермаркеты Австралии Woolworth и Coles ввели ограничения на количество туалетной бумаги, отпускаемой в одни руки — не более четырех упаковок. Спрос на нее, а также на консервы, вырос на фоне паники вокруг коронавируса. По состоянию на 8 марта в Австралии заразились 78 человек (часть из них еще на борту лайнера Daimond Princess), трое умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.

На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.